Ex-Frau mit Messer erstochen: 47-Jähriger vor Gericht

Teilen

Eine Figur der blinden Justitia. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Mehr als fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Hamburg-Lohbrügge muss sich ihr 47 Jahre alter Ex-Ehemann von Mittwoch an vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten nach Angaben vom Freitag Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Er soll der Frau am Vormittag des 4. November 2022 in deren Wohnung im Harnackring zwei Stiche in den Bauch versetzt haben, in deren Folge das Opfer verblutete.

Hamburg - Der Anklage zufolge handelte der 47-Jährige aus Wut über die kurz zuvor erfolgte Scheidung und eine neue Beziehung seiner Ex-Frau. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der nicht vorbestrafte Mann in bisherigen Vernehmungen die Tat gestanden. Das Ex-Paar hatte zwei gemeinsame Kinder. dpa