Ex-HSV-Aufsichtsratschef Udo Bandow gestorben

Der ehemalige HSV-Aufsichtsratschef Udo Bandow ist tot. Der Hamburger Fußball-Zweitligist bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung. Bandow wurde 91 Jahre alt. Der ehemalige Banker und Ehrenpräsident der Hanseatischen Wertpapierbörse hatte das HSV-Kontrollgremium von 1996 bis 2007 geführt. In seiner Zeit erreichte der Hamburger SV unter anderem 2000 und 2006 die Gruppenphase der Champions League.

Hamburg - Mit dem HSV verband den gebürtigen Hamburger eine lebenslange Beziehung. Auch spielte er noch lange in der Altliga. Er war eng mit der im vergangenen Jahr gestorbenen HSV-Legende Uwe Seeler (85) befreundet und saß im Vorstand der Uwe-Seeler-Stiftung. Bandow wurde auf dem „Walk of Fame„ des Vereins am Uwe-Seeler-Fuß am Volksparkstadion gewürdigt. Zudem erhielt er vom Verein die Ehrennadel in Gold.

Bandow war ein anerkannter Wirtschafts- und Bank-Fachmann und saß nicht nur im HSV-Aufsichtsrat, sondern gehörte auch den Kontrollgremien mehrerer Hamburger Unternehmen an. Der Hanseatischen Wertpapierbörse stand er von 1990 bis 2008 vor. dpa