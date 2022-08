Ex-HSV-Profi Kinsombi: Verpasster Aufstieg war lehrreich

Ein Fußballspieler spielt den Ball. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Der frühere HSV-Profi David Kinsombi hat noch keinen Grund dafür gefunden, warum der Hamburger Fußball-Zweitligist bereits viermal die Rückkehr in die Bundesliga verpasst hat. „Wenn jemand die Antwort darauf gehabt hätte, hätten wir es spätestens im zweiten Jahr genauso gemacht, wie es notwendig gewesen wäre“, sagte der 26-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Interview des Internetportals „Transfermarkt“.

Hamburg - Zur neuen Saison war er von den Rothosen zum Ligarivalen SV Sandhausen gewechselt.

Es gebe kein Patentrezept für den Aufstieg, sagte der Mittelfeldspieler. Die Leistungsdichte in der 2. Liga sei sehr hoch. „Es entscheiden Kleinigkeiten“, bekräftigte Kinsombi: „Vermeintliche Spitzenmannschaften werden von anderen Teams gerne mal geärgert.“ Die vergangene Saison, in der die Hamburger in der Relegation an Hertha BSC Berlin gescheitert waren, bezeichnete der Neuzugang von Sandhausen als lehrreich: „Jeder wird sehr viel mitnehmen für seinen weiteren Karriereweg. Ich weiß, dass viele Jungs eine gute Mentalität und Arbeitsmoral haben und sich nach diesem Erlebnis nicht kleinkriegen lassen werden.“ dpa