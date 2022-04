Ex-Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft angeklagt

Teilen

Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Am Landgericht Hamburg hat am Dienstag ein Prozess gegen drei mutmaßliche Drogenhändler und eine ehemalige Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft begonnen. Die 30-Jährige soll Beihilfe zum bandenmäßigen Drogenhandel geleistet haben, indem sie Drogen und Gerätschaften zum Verkauf in ihrer Wohnung lagerte. Als Servicekraft habe sie außerdem Daten aus dem System der Ermittlungsbehörde abgerufen und an die Mitangeklagten weitergeleitet, sagte der Vertreter der Anklagebehörde.

Hamburg - Damit habe sie sich der Verletzung des Dienstgeheimnisses schuldig gemacht.

Die drei Hauptangeklagten im Alter von 25, 26 und 27 Jahren sollen durch den Verkauf von gut 1,3 Kilogramm Kokain und knapp 1,9 Kilo Marihuana rund 100.000 Euro verdient haben. Auf Bestellung von Kunden lieferten sie laut Anklage Portionspackungen im Hamburger Stadtgebiet mit dem Auto aus.

Die angeklagte Frau sei befristet bei der Staatsanwaltschaft angestellt gewesen und inzwischen rechtskräftig gekündigt worden, sagte eine Sprecherin der Behörde. Nach Medienberichten handelte sie aus Liebe zu dem 26-jährigen Beschuldigten. Durch den Hinweis eines Informanten und die Auswertung von Erkenntnissen aus entschlüsselten Encrochat-Dateien seien die Ermittler dem Quartett auf die Spur gekommen, hatte die Staatsanwaltschaft nach der Festnahme der Beschuldigten Ende Januar vergangenen Jahres mitgeteilt. dpa