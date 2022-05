Ex-Profi van der Vaart über HSV: „Das ist echt unglaublich“

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Der frühere Weltklassespieler Rafael van der Vaart ist beeindruckt von der Aufholjagd seines Ex-Vereins Hamburger SV. „Ich hätte, wie sicherlich viele, nie daran geglaubt, dass Hamburg noch mal so einen Schlussspurt am Ende der Saison hinlegt. Das ist echt unglaublich“, sagte der 39-jährige Niederländer der „Bild“-Zeitung (Mittwoch), der für den HSV 199 Spiele absolviert und 66 Tore erzielt hatte.

Hamburg - „Alle hatten das Team schon aufgegeben“, meinte van der Vaart, „nur der HSV selbst nicht.“

Der als Trainer des dänischen Zweitligisten Esbjerg FB tätige WM-Zweite von 2010 sieht den HSV im letzten Saisonspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr) bei Hansa Rostock in einer starken Position: „Die Jungs sind im Flow. Sie haben gar keinen Grund, nervös zu werden. Die Mannschaft kann total positiv in die Partie bei Hansa gehen. Sie haben nur zu gewinnen, können ihre Aufholjagd vergolden.“

Der HSV kann sich mit einem Sieg in Rostock mindestens den Relegationsplatz sichern. Sollte Werder Bremen als derzeit Zweitplatzierter verlieren, können die Hamburger sogar auf einen direkten Aufstiegsplatz vorrücken. dpa