Ex-Weltmeister Charr siegt durch schnellen K. o.

Der ehemalige Boxweltmeister Mahmoud Charr hat bei seinem Comeback einen schnellen Sieg gefeiert. Der 37 Jahre alte Kölner bezwang am Samstag Nikola Milacic in dessen Heimatstadt Hamburg durch K. o. in der dritten Runde. Beide Boxer stehen beim Hamburger Promoter Erol Ceylan unter Vertrag.

Hamburg - Nach mehreren Niederschlägen wurde Milacic vom Ringrichter ausgezählt. Der ursprünglich vorgesehene Gegner Jean Pierre Augustin aus den USA war vor dem Abflug nach Hamburg am Flughafen festgenommen worden. Daher sprang Milacic kurzfristig ein.

Charr verkündete nach dem Sieg bei der Open-Air-Veranstaltung am Stadtparksee, wieder um den WM-Titel der WBA boxen zu wollen. Der in Köln lebende Syrer wird in der computergesteuerten Weltrangliste an Position 29 geführt. „Entweder gegen Joe Joyce oder Daniel Dubois soll es um den WBA-Gürtel gehen. Es gibt einen unterschriebenen Vertrag“, sagte Ceylan.

In weiteren Kämpfen siegten die ECB-Boxer Christian Hammer und Michael Wallisch jeweils durch K. o. in Runde eins. Ali Eren Demirezen bezwang den US-Amerikaner Kevin Johnson einstimmig nach Punkten. dpa