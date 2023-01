Exotische Kurzkopfgleitbeutler neben Mülltonne ausgesetzt

Unbekannte haben in Hamburg zwei exotische Kurzkopfgleitbeutler (Sugar-Glider) neben einer Mülltonne ausgesetzt. Die in Australien und Neuguinea lebenden Tiere wurden am 29. Dezember in Farmsen-Berne am Traberweg in einem Transportbehältnis für Reptilien gefunden, teilte der Hamburger Tierschutzverein am Freitag mit. „Die Tiere dürfen in Deutschland gehalten werden, in freier Wildbahn wären sie allerdings glücklicher“, sagte Sprecherin Cathleen Stegmann.

Hamburg - Dass die Exoten nicht erfroren sind, verdankten sie nur den milden Temperaturen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Die beiden nachtaktiven, männlichen Gleiter sind erst ein halbes Jahr alt. „Die Tiere brauchen mindestens ein 2x2x2-Meter-Gehege, inklusive vieler Klettermöglichkeiten, Höhlen und Schlafplätzen“, sagte Stegmann. Sie möchten nicht gekuschelt werden und müssen auch Insekten und frisches Obst zu Fressen bekommen sowie spezielle Nahrungsergänzungsmittel. Sie werden bis zu 20 Jahre alt. dpa