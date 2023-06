Fahrer wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht –„Ich habe ihn angeschrien, dass er langsamer fahren soll“

Von: Sebastian Peters

Vor Gericht versteckt sich der Angeklagte hinter einer roten Schreibmappe seines Verteidigers (Fotomontage-24hamburg.de) © Sebastian Peters

Mit 105 km/h und abgefahrenen Hinterreifen krachte der Mercedes-AMG gegen den Anprallschutz. Eine 20-Jährige verstarb. Der Fahrer und die Schwester der Verstorbenen überlebten.

Hamburg – Mit hoher Geschwindigkeit (105 km/h) schlug der hochmotorisierte Mercedes-AMG am zweiten Weihnachtstag 2019 in den Anprallschutz auf der Umgehungsstraße „An der alten Süderelbe“ bei Finkenwerder ein. Im Fahrzeuge: Der nun angeklagte Herr O. (28), die nicht angeschnallte Mitfahrerin J. K. (20) und ihre ebenfalls 20-jährige Schwester A. K.

Tödlicher Unfall am zweiten Weihnachtstag – Unfallfahrer wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht

Die nicht angeschnallte Mitfahrerin J. K. verstarb infolge des schweren Unfalles im Krankenhaus. Ihre Schwester erlitt Frakturen zweier Lendenwirbel, Prellungen und eine posttraumatische Belastungsstörung. Vor dem Amtsgericht in Harburg wird nun gegen O. wegen fahrlässiger Tötung verhandelt.

Vermummte Einsatzkräfte haben die Wohnung in Finkenwerder durchsucht (Archivfoto) © Sebastian Peters

Dabei ist Herr O. bei der Polizei nicht unbekannt. Der Unfallfahrer ist der Polizei Hamburg bereits wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorstellig geworden. Auch sein näheres Umfeld sorgte bereits für den einen oder anderen Einsatz der Ordnungshüter. Am 7. Oktober 2022 stürmten vermummte Beamte die Wohnung eines Angehörigen in Finkenwerder. Grund – er viel Einsatzkräften in der Baakenwerder Straße auf. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle fanden die Drogenfahnder eine sogenannte „Träne“ Kokain. Ein anschließender Hausbesuch in Finkenwerder führte allerdings nicht zu weiten Drogenfunden.

Der Prozess rund um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung startete am Dienstag, 13. Juni 2023, um 9 Uhr vor dem Amtsgericht Harburg an der Buxtehuder Straße. Geladen sind diverse Zeugen, darunter auch die überlebende Schwester, die ebenfalls als Nebenklägerin vor Gericht auftrat.

Treffpunkt neben der Feuerwehr – von dort aus ging es in zwei Kneipen

Die Zwillingsmädchen hatten am ersten Weihnachtsfeiertag zunächst zusammen gefeiert, bevor sie sich separat auf den Weg machten. Wie der Angeklagte O. und auch die überlebende Schwester berichteten, trafen sich die Gruppe zunächst neben der Freiwilligen Feuerwehr. Dort wurde im Freien Alkohol getrunken und Zigaretten geraucht, doch mit einsetzendem Nieselregen zog die Gruppe weiter. Zunächst zum nahegelegenen Rückpark und anschließend zu einer Bar an der Hauptstraße. Als diese allerdings schließen wollte, ging die Fahrt zur nächsten, rund 400 Meter entfernten, Bar „380“.

Dort stieß auch die beim Unfall verstorbene Schwester dazu. Nach einem Augenblick wollte die Schwester allerdings wieder nach Hause. „Dort wurde J. schließlich müde und wollte nach Hause“, erinnert sich A. K. (24) vor Gericht, sichtlich bewegt, während sie die letzten Momente vor dem Unglück schildert.

Das Fahrzeug ist mit hoher Geschwindigkeit gegen die „Leitplanke“ geprallt (Archivfoto) © Sebastian Peters

Sie bat O. schließlich darum, die zwei und eine weitere Bekannte nach Hause fahren könnte. „Ich habe mich einfach nur drum gekümmert, dass J. nach Hause kommt“, so die Schwester vor Gericht. Nachdem die Bekannte zu Hause abgesetzt worden war, soll der Angeklagte über die Finkenwerder Umgehungsstraße einen Umweg gefahren sein.

„Ich habe ihn angeschrien, dass er langsamer fahren soll.“

„Ich wollte noch eine Zigarette rauchen, konnte aber kein Feuerzeug finden. Deshalb hielt O. auf der Straße an, ich sagte ihm, er solle weiterfahren, es sei nicht so wichtig“, so die Schwester im Zeugenstand. „Die Situation war unnötig“ so der Angeklagte zu der „Suchaktion“ nach dem Feuerzeug. Anschließend, so die Schwester, soll O. den 570 PS starkem Mercedes-AMG stark beschleunigt haben. „Er ist unfassbar schnell gefahren“, berichtet sie weiter: „Ich habe ihn angeschrien, dass er langsamer fahren soll.“

Das Verfahren wird am 20. Juni im Amtsgericht Harburg fortgeführt. © Sebastian Peters

Dann prallte der AMG gegen den Prallschutz am rechten Fahrbahnrand. J. K., die unangeschnallt auf der Rückbank saß, wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie kurze Zeit später starb. A. K., die angeschnallt auf dem Beifahrersitz saß, erlitt Wirbelfrakturen, Prellungen und eine posttraumatische Belastungsstörung.

Der Angeklagte gab durch seinen Anwalt das Hauptvergehen zu, dieser betonte jedoch, dass sein Mandant nicht übermäßig schnell gefahren sein soll. Ein Unfallforscher hat errechnet, dass die Aufprallgeschwindigkeit wohl bei 105 km/h lag. Am Unfalltag hätte auf dieser Strecke ein Tempolimit von 60 km/h gegolten, aber O. sei nicht einmal 100 km/h gefahren, so der Pflichtverteidiger.

Bereits vor dem tödlichen Unfall: Unfallfahrer musste medizinisch-psychologische Untersuchung ablegen

Er hätte keinen Alkohol getrunken, da eine medizinisch-psychologische Untersuchung (kurz: MPU) wenige Wochen später anstand. Diese Behauptung wurde bereits heute widerlegt, da sowohl bei der ersten Untersuchung im Krankenhaus ein Alkohol-Blutwert von 1,99 Promille als auch bei der gerichtsmedizinischen Probe am Morgen nach dem Unfall 0,09 Promille Alkohol festgestellt wurden. Nach Hochrechnung wurde für den Unfallzeitpunkt ein Blutalkoholgehalt von 0,9 Promille berechnet.

Und auch nach dem tödlichen Unfall fuhrt der Angeklagte scheinbar unbeeindruckt weiter. Über fünf Bußgeldbescheide sammelte der Angeklagte allein im Jahr 2020. Zum Beispiel stehen im Melderegister drei Geschwindigkeitsverstöße, die zwar stets außerorts stattfanden, aber eine stolze Überschreitung der Geschwindigkeiten dokumentierten. Highscore: über 41 km/h zu schnell.

Der Prozess wird am 20. Juni 2023 mit der Befragung weiterer Zeugen und Experten vor dem Amtsgericht fortgesetzt.