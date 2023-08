Fahrrad-Killer weiterhin auf der Flucht – 26-jähriger in Hamburg erschossen

Von: Sebastian Peters

Der Tatort auf der Klaus-Groth-Straße wurde großflächig abgesperrt. Mit einem 3D-Scanner wurden die Spuren dokumentiert. (Archivfoto) © Blaulicht-News.de

Zwei Schüsse trafen den 26-jährigen Mann in Bein und Bauch. Er verstarb wenig später im Krankenhaus. Der Täter konnte wohl auf einem Fahrrad unerkannt fliehen.

Hamburg – Es sind zwei Schüsse, die den 26-jährigen Mann in der Klaus-Groth-Straße trafen. Offenbar kam es kurz zuvor zum Streit, so die Polizei Hamburg. Der Täter, der als 18-jähriger Mann mit längeren dunklen Harren beschrieben wird, flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Die Tatwaffe nahm er offenbar mit. Zeugen beschrieben den Täter wie folgt:

Tödliche Schüsse auf 26-jährigen Mann – Täter floh auf Fahrrad, Zeugen gesucht

So wird der Täter beschrieben: - männlich

- ca. 18 Jahre alt

- 185 - 195 cm groß

- längere dunkle Haare

- bekleidet mit heller Jeanshose und dunklem Oberteil

- führte ein Fahrrad mit sich

Auch am Montag, 28. August 2023, sucht die Polizei Hamburg weiterhin nach Zeugen der Tat. Am Tatort fanden die Einsatzkräfte der Polizei, neben einem Handy und einer Tasche, auch zwei Mützen. Ob davon eine dem Täter gehört, ist nicht unklar.

Die Polizei suchte das Umfeld mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften ab. Doch der Täter blieb verschwunden. (Archivfoto) © Blaulicht-News.de

Immer wieder kommt es in Hamburg zu Gewalttaten mit scharfen Schusswaffen. Erst am Montag, 14. August 2023, fanden Einsatzkräfte mehrere Einschusslöscher in einer Glasfassade einer Shishabar in Hamburg-Altona. Nur ein paar Tage später schossen offenbar zwei maskierte Täter auf ein geparktes Fahrzeug in Hamburg-Niendorf.

Mehrere Einschusslöscher hatte auch ein Fahrzeug am 09.01.2023. Als ein bisher unbekannter Täter offenbar mit einer Pistole auf ein fahrendes Auto geschossen hatte. Zwei Personen wurden von mehreren Kugeln getroffen und verletzt. Im vergangenen Jahr kam es, neben weiteren Schusswaffen-Vorfällen, in einer Shishabar regelrecht zur Hinrichtung eines 27-jährigen Mannes.