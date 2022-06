Fake-Anruf von Europol: Betrüger locken Opfer mit neuer Masche

Von: Elias Bartl

Teilen

Diese Masche ist besonders raffiniert. Vermeintliche Polizisten rufen teils mehrfach am Tag an und geben vor, dass die Daten ihrer Opfer gestohlen wurden.

Hamburg – Ob falsche Polizisten, die von festgenommenen Einbrechern berichten, Enkeltrick oder Schockanruf: Die Maschen der Telefonbetrüger sind vielfältig. Neuerdings behaupten die Täter, im Namen von Europol oder Interpol anzurufen. Wenn das Telefon klingelt, erscheint auf dem Display eine vermeintlich vertrauenswürdige, deutsche Handynummer. Am Telefon erklingt dann eine englische Bandansage, die vortäuscht, der Anruf wäre von der Polizei, von Interpol oder Europol.

Die Computer-Stimme sagt, dass mit der Identität, dem Ausweis der angerufenen Person ein Problem besteht oder deren Ausweis bei Straftaten missbraucht worden wäre. Die Bandansage fordert die Angerufenen auf, eine Ziffer zu drücken, um zu einem Mitarbeitenden der Polizei weitergeleitet zu werden, wie 24hamburg.de berichtet.

Fake Anruf von Europol: Bundesweiter Telefon-Betrug mit Computerstimme

Telefonbetrüger versuchen es offenbar mit einer neuen Masche - und geben sich als Europol aus. © Max Rühle/Imago

Die Opfer werden anschließend an einen vermeintlichen Mitarbeiter der Polizei weitergeleitet, der mit geschickter Gesprächsführung, auch mit Androhung von Haft, versucht, dem Opfer sensible Daten zu entlocken. In einigen Fällen behaupten die Betrüger, dass auch das Bankkonto betroffen sei, oder es ein großes Ermittlungsverfahren gäbe.

Würde man eine Auskunft verweigern, müsse man unter Umständen mit mehreren Jahren Haft rechnen. Das Ziel der Betrüger ist immer gleich: Die Angerufenen sollen dazu veranlasst werden, Überweisungen zu tätigen oder Google Play Cards/Bitcoins zu kaufen. Im Fokus der Täter stehen nicht wie bisher ältere Menschen, sondern von dieser Masche sind alle Erwachsenen jeglichen Alters betroffen, so die Hamburger Polizei in einer Pressemitteilung.

Europol ID Card: „Call from Europol“ – so gehen die Betrüger vor

Die Polizei rät: - Legen Sie sofort auf, wenn Sie die Bandansage hören. - Folgen Sie keinen Aufforderungen. - Drücken Sie keine Ziffer. - Geben Sie keine sensiblen Daten heraus. - Bei Unsicherheit: Recherchieren Sie eigenständig die

Telefonnummer der angeblichen Polizeidienststelle und wählen Sie

die Nummer selbst. Benutzen Sie auf keinen Fall die

Rückruftaste. - Lassen Sie sich in kein Gespräch verwickeln und schon gar nicht

unter Druck setzen. - Veranlassen Sie in Bezug auf diese Anrufe keine Überweisungen.

Kaufen Sie keine Google Play Cards oder Bitcoins. - Sollten Sie auf die Masche hereingefallen sein, so erstatten Sie

Anzeige bei Ihrer Polizei.

Der Polizei in Hamburg wurden bereits mehrere hundert solcher Anrufe bekannt, von denen die Täter in mehr als 40 Fällen auch zum Erfolg gelangten. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 200.000 Euro.