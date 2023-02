Familie bei Wohnungsbrand mit Drehleiter gerettet

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Eine vierköpfige Familie ist bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Mümmelmannsberg mit der Drehleiter gerettet worden. In der Nacht auf Montag brannte Mobiliar in der Wohnung der Familie, wie die Polizei mitteilte. Bei den Löscharbeiten im Mehrfamilienhaus kam es demnach zu einem Wasserschaden in den unteren Wohnungen. Bis auf die Brandwohnung waren jedoch alle Wohnungen wieder bewohnbar.

Hamburg - Es gab keine Verletzten und die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. dpa