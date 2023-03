Fast 1000 Polizisten nach Todesschüssen im Einsatz

Polizisten stehen vor einem Gebäude der Zeugen Jehovas. © Jonas Walzberg/dpa/Archivbild

Beim Polizeieinsatz nach den Todesschüssen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg sind fast 1000 Beamte im Einsatz gewesen. „Wir haben insgesamt in diesem Einsatz heute Nacht 953 Polizeibeamte eingesetzt“, sagte der Leiter der Schutzpolizei, Matthias Tresp, am Freitag. 52 davon seien Bundespolizisten oder Spezialeinsatzkräfte aus Schleswig-Holstein gewesen.