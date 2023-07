FC St. Pauli gewinnt gegen Hapoel

Teilen

Marcel Hartel vom FC St. Pauli jubelt über seinen Treffer zum 0:1. © Daniel Karmann/dpa

Der FC St. Pauli hat seine Vorbereitung auf die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga makellos abgeschlossen. Die Hamburger kamen am Samstag mit dem 3:0 (1:0) gegen Hapoel Tel Aviv im siebten Testspiel zum siebten Sieg. In der Partie im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung des Kiezclubs trafen Marcel Hartel (41.), Manolis Saliakas (54.) und Eric Smith (83.

Hamburg - ) per Freistoß. In ihrem ersten Saisonspiel tritt die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Kaiserslautern an.

Vor 12 671 Zuschauern taten sich die Hamburger lange Zeit schwer gegen den defensiv eingestellten israelischen Erstligisten. Erst Elias Saad (33.) und Jackson Irvine (34.) kamen jeweils per Kopfball zu klaren Chancen. Hartel (41.) gelang dann kurz vor der Pause mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze die Führung. Nach der Pause war es Saliakas (54.) nach einem Eckball, der traf. Smith (83.) setzte mit einem direkt verwandelten Freistoß den Schlusspunkt.

Der FC St. Pauli war die gesamte Spielzeit hoch überlegen gegen die harmlosen Gäste. Paulis Torwart Nikola Vasilj wurde nicht einmal ernsthaft gefordert. Die zweite Halbzeit nutzte Trainer Hürzeler zu zahlreichen Spielerwechseln. dpa