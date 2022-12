FC St. Pauli holt brasilianischen Mittelstürmer Maurides

Teilen

St. Paulis Spieler schwören sich ein vor Spielbeginn. © Friso Gentsch/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa/Archivbild

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den Brasilianer Maurides Roque Junior verpflichtet. Der 28 Jahre alte Mittelstürmer wechselt vom polnischen Erstligisten Radomiak Radom nach Hamburg. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Für die Polen erzielte er in 50 Spielen zehn Treffer und bereitete sechs vor. Zuvor hatte er in China, beim bulgarischen Erstligisten ZSKA Sofia sowie in Portugal für FC Arouca und CF Os Belenenses gespielt.

Hamburg - „Maurides erfüllt das Profil, nach dem wir gesucht haben: ein körperlich robuster Stürmer, der Bälle festmachen kann und Torgefahr mitbringt. Seine Erfahrung aus den verschiedenen Stationen in diversen Ländern wird uns ebenfalls weiterbringen“, sagte Sportchef Andreas Bornemann. Interims-Chefcoach Fabian Hürzeler meinte: „Er sprintet die gegnerischen Spieler stark an, setzt die Abwehr unter Druck, hat Ideen beim Torabschluss - sieht aber auch Mitspieler, wenn sie besser positioniert sind.“

Der FC St. Pauli ist in der 2. Liga Tabellen-15. und schwebt damit in Abstiegsgefahr. Größtes Manko des Teams: Es fehlt ein Torjäger. Mit 23 erzielten Toren in der Hinrunde gehören die Hamburger zu den ungefährlichsten Mannschaften. dpa