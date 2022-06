FC St. Pauli holt Ex-Bremer Johannes Eggestein aus Antwerpen

Teilen

Spielbälle liegen auf dem Rasen. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wechselt Johannes Eggestein vom belgischen Erstligisten Royal Antwerpen in die Hansestadt. Über die Laufzeit des Vertrags für den 24-Jährigen machte der Verein keine Angaben. Eggestein hatte zuvor für den Linzer ASK in Österreich sowie Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen gespielt.

Hamburg - Für Antwerpen absolvierte Eggestein, dessen älterer Bruder Maximilian für den SC Freiburg spielt, 16 Erstliga-Partien. Dazu stand er viermal in der Europa League auf dem Feld.

„Johannes ist ein effektiver Stürmer, der viele wichtige Skills und sogar internationale Erfahrung mitbringt. Er wird uns weitere Optionen eröffnen, um unser offensives Spiel variabel zu gestalten“, sagte St. Paulis Trainer Timo Schultz. Sportchef Andreas Bornemann ergänzte: „Wir folgen weiter unseren eingeschlagenen Kurs, unseren Kader gezielt zu stärken und Spieler zu verpflichten, die uns einerseits sofort helfen, gleichzeitig aber auch noch weitere Schritte gehen wollen.“ dpa