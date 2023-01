FC St. Pauli 0:0 im letzten Testspiel gegen FC Midtjylland

Teilen

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat die Generalprobe vor dem Rückrundenauftakt am nächsten Wochenende bestanden. Gegen den dänischen Erstligisten FC Midtjylland gab es am Samstag ein 0:0. Gegen den Europa-League-Teilnehmer aus dem nördlichen Nachbarland hatten die Hamburger am heimischen Millerntor zwar einige gute Gelegenheiten, doch zu einem Treffer reichte es nicht.

Hamburg - In der ersten Halbzeit scheiterten Manolis Saliakas (28.) und Jackson Irvine per Kopf (44.) jeweils aus aussichtsreicher Position.

Der abstiegsbedrohte Tabellen-15. aus der Hansestadt liegt mit 17 Punkten nur einen Zähler vor Schlusslicht SV Sandhausen. Am 29. Januar (13.30 Uhr/Sky) startet für die Kiezkicker beim 1. FC Nürnberg die zweite Saisonhälfte. In der WM- und Winterpause hatte die Mannschaft des vom Assistenz- zum Cheftrainer beförderten Fabian Hürzeler zuvor die Tests gegen den 1. FC Union Berlin mit 2:3 verloren, dann aber gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano (7:2) und bei Borussia Mönchengladbach (1:0) gewonnen. dpa