FC St. Pauli lässt Viet nach Regensburg ziehen

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. © Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Mittelfeldspieler Christian Viet kehrt nicht mehr zum Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli zurück und wechselt zum Ligakonkurrenten Jahn Regensburg. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen, teilten die Hamburger am Mittwoch mit. Viet war in der vergangenen Saison an die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in der 3. Liga ausgeliehen worden.

Hamburg - Sein Vertrag mit dem FC St. Pauli war noch bis 2023 gültig.

Viet war Anfang 2017 zum Kiezclub gekommen, spielte zunächst in der U19 und dann in der U23. In der 2. Bundesliga kam er auf zehn Einsätze. „Christian hat sich bei uns sehr gut entwickelt und zuletzt in Dortmund noch einen weiteren Schritt nach vorne gemacht“, sagte Sportchef Andreas Bornemann. „Dennoch wäre es für ihn angesichts der Konkurrenz auf seinen Positionen in der kommenden Saison schwer geworden, auf die Spielzeit zu kommen, die er sich wünscht und benötigt.“

Viet bedankte sich für die Zeit in Hamburg. „Ich habe beim FC St. Pauli sehr viel gelernt, erlebt und konnte hier als Fußballer reifen. Der Verein wird mir als meine erste Profistation immer in guter Erinnerung bleiben“, sagte er laut Mitteilung. dpa