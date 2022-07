FC St. Pauli: Paqarada und Irvine gleichberechtigte Kapitäne

Zwei Fußballspieler kämpfen um den Ball. © Uli Deck/dpa/Symbolbild

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli geht mit zwei gleichberechtigten Kapitänen in die Saison 2022/23. Einen Tag vor dem Auftakt am Samstag (13.30 Uhr/Sky) mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg hat Cheftrainer Timo Schultz aus dem fünfköpfigen Mannschaftsrat in Leart Paqarada und Jackson Irvine gleich zwei Nachfolger von Philipp Ziereis (jetzt Linzer ASK) bestimmt.

Hamburg - Das teilte der Kiezclub am Freitagnachmittag mit.

„Wir möchten die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen, daher haben wir uns für das Modell mit zwei Kapitänen entschieden“, meinte Schultz zu seiner Entscheidung. „Mit Leart und Jackson haben wir in dieser Rolle zwei Spieler, die auch zuletzt schon Führungsspieler waren und in dieser Saison noch mehr Verantwortung übernehmen werden.“

Linksverteidiger Paqarada (27) hatte die Kiezkicker in der vorigen Saison bereits stellvertretend für Ziereis in fünf Punktspielen aufs Feld geführt. Mittelfeldspieler Irvine (29) ist hingegen neu im Mannschaftsrat, dem auch die Mittelfeldakteure Eric Smith (25) und Marcel Hartel (26) sowie Rechtsverteidiger Luca Zander (26) angehören. dpa