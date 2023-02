FC St. Pauli siegt weiter: 1:0 gegen Lautern

Lukas Daschner (l) von St. Pauli und Robin Bormuth von Kaiserslautern kämpfen um den Ball. © Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Der FC St. Pauli hat seine Erfolgsserie unter seinem neuen Trainer Fabian Hürzeler in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Hamburger setzten sich am Sonntag gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 (0:0) durch. Sie feierten damit unter Hürzeler im dritten Rückrunden-Spiel den dritten Sieg und blieben zum dritten Mal ohne Gegentor.

Hamburg - Der Australier Connor Metcalfe erzielte in der 72. Minute nach einem Klasse-Pass von Eric Smith den entscheidenden Treffer.

Der FC St. Pauli hat als Tabellenneunter erst einmal sechs Punkte Abstand zum Abstiegsrelegationsplatz. Für den bislang starken Aufsteiger aus Kaiserslautern war es die erste Auswärtsniederlage in der Saison. Die Pfälzer sind jetzt Fünfter.

Beide Mannschaften starteten zurückhaltend in die Partie und neutralisierten sich. Die Gastgeber versuchten, mit langen Bällen die gut organisierte Defensive der Pfälzer zu überwinden. Allerdings fehlte dabei die Präzision. Kaiserslautern überließ den Hamburgern den Ball. Die angestrebten Umschaltmomente blieben aber selten.

So war es logisch, dass St. Pauli die erste Großchance hatte. In der 44. Minute scheiterte Marcel Hartel per Kopf. Wenig später setzte Jackson Irvine den Ball neben den linken Pfosten. Diese Aktionen weckten die Gäste. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit prüfte Aaron Opoku den Hamburger Schlussmann Nikola Vasilj.

Nach dem Wechsel blieben die Hamburger das dominante Team. Nach einigen guten Gelegenheiten waren der Führungstreffer durch Metcalfe und der Sieg die logische Konsequenz. Kaiserslauterns verspätete Bemühungen fruchteten nichts mehr. dpa