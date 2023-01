FC St. Pauli überrascht mit Sieg über Schweizer Erstligist

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Der FC St. Pauli ist drei Wochen vor Rückrundenstart in Torlaune. Der Hamburger Fußball-Zweitligist gewann am Samstag ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano mit 7:2. In der über viermal 30 Minuten angesetzten Partie im Trainingslager an der spanischen Costa Blanca stand es nach Toren von Lukas Daschner (2), Adam Dzwigala und David Otto schon nach 24 Minuten 4:

Benidorm - 0 für die Norddeutschen. Erneut Dzwigala sowie Johannes Eggestein und Franz Roggow erzielten die weiteren St.-Pauli-Treffer. Bei den Schweizern waren Ignacio Aliseda und Allan Arigoni erfolgreich. St. Paulis Kapitän Jackson Irvine musste verletzt ausgewechselt werden.

Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler, der kurz vor Weihnachten als Nachfolger von Timo Schultz vom Co- zum Cheftrainer befördert worden war, hinterließ einen starken Eindruck und wies die bislang fehlende Vollstrecker-Qualität nach. Schon im ersten Test gegen den Bundesligisten 1. FC Union Berlin (2:3) hatten die in der 2. Liga in Abstiegsnot befindlichen Hamburger eine gute Leistung gezeigt. dpa