FC St. Pauli überzeugt im Test: 7:1 gegen Austria Lustenau

Marcel Hartel (l) in Aktion. © Michael Schwartz/dpa

Der FC St. Pauli hat auch sein viertes Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Hamburger kamen am Sonntag in Sankt Martin in Südtirol zu einem souveränen 7:1 (5:1) gegen den österreichischen Erstligisten Austria Lustenau.

Sankt Martin - Marcel Hartel (1./15. Minute) traf vor der Pause doppelt und bereitete auch das 4:0 durch Oladapo Afolayan (25.) vor. Die weiteren Tore in der ersten Halbzeit erzielten David Otto (6.) und Connor Metcalfe (32.). St. Paulis Torhüter Nikola Vasilj (40.) unterlief ein Eigentor zum Halbzeit-Stand, als nach einem Schuss der Ball vom Pfosten gegen seinen Rücken und dann ins Tor sprang. Nach der Pause bauten Johannes Eggestein (64.) und David Nemeth (75.) den Vorsprung aus. Für die zweite Halbzeit hatte Trainer Fabian Hürzeler seine Mannschaft komplett ausgewechselt.

Der FC St. Pauli befindet sich seit Donnerstag im Trainingslager im Passeiertal. Am kommenden Samstag spielt die Mannschaft noch gegen den Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld, einen Tag später reisen die Hamburger zurück. dpa