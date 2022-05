FC St. Pauli verpflichtet Boukhalfa: Dittgen geht

Carlo Boukhalfa am Ball. © Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Der FC St. Pauli hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Wie die Hanseaten am Freitag mitteilten, wechselt Carlo Boukhalfa vom Bundesligisten SC Freiburg ans Millerntor. Zu den Ablösemodalitäten und der Vertragslaufzeit machte der Kiezclub erneut keine Angaben. Der 23 Jahre alte Mittelfeldakteur war zuletzt auf Leihbasis für den SSV Jahn Regensburg tätig.

Hamburg - In 33 Pflichtspielen schoss er vier Tore.

Dagegen verlässt Offensiv-Allrounder Maximilian Dittgen mit Ablaufen des Vertrags den Kiezclub. Der 27-Jährige erzielte acht Treffer in 59 Pflichtspielen, zudem bereitete er vier Tore vor. „Lieber Ditte, wir danken Dir für Deinen unermüdlichen Einsatz in den letzten beiden Jahren und wünschen Dir für Deine private und sportliche Zukunft nur das Beste!“, teilte der FC St. Pauli auf seiner Homepage mit.

Kurz zuvor hatte der Club Boukhalfas Kommen vermeldet. „Carlo hat ein gutes Gesamtpaket. Er verfügt über eine gewisse Physis, Laufstärke und Grundaggressivität, sucht aber auch gerne den Weg in den Strafraum und wird dort torgefährlich. Er hat beim Jahn bereits seine Qualitäten nachgewiesen, wir trauen ihm aber noch weitere Schritte zu“, sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. Und Cheftrainer Timo Schultz ergänzte: „Carlo kann nahezu alle Positionen im Mittelfeld besetzen und ist bei Freiburg sogar schon als Stürmer aufgelaufen. Er bringt damit auch eine gewisse Torgefahr aus dem Mittelfeld mit, die uns zuletzt ein bisschen abgegangen ist.“

Möglicherweise ist der Deal auch der Vorgriff auf einen weiteren Transfer zwischen beiden Vereinen. Denn der SC Freiburg gilt weiter als starker Interessent an St. Paulis Topscorer Daniel-Kofi Kyereh (12 Saisontreffer, 10 Torvorlagen), den es in die Bundesliga zieht. Für den 26 Jahre alten ghanaischen Nationalspieler (Vertrag bis 2023) kann der Kiezclub nur noch in diesem Jahr eine hohe Ablöse erzielen. dpa