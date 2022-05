Feldhockey-DM: Zwei „Hamburger Viertelfinals“ perfekt

Ein Hockeyspieler spielt den Ball.

Die Hockey-Herren des Hamburger Polo Clubs haben die Bundesliga-Rückrunde mit dem fünften Sieg im fünften Spiel abgeschlossen. Das Team von Trainer Matthias Witthaus gewann am Sonntag gegen den Lokalrivalen Club an der Alster mit 5:3 und trifft nun als Zweiter der A-Gruppe im Viertelfinale (Modus best of three) auf Uhlenhorst Mülheim.

Hamburg - Da die Mülheimer beim Uhlenhorster HC Hamburg (4.) nur 1:1 spielten und der HTHC beim Nürnberger HTC mit einem 11:0-Sieg noch auf Rang zwei vorpreschte, kommt es damit zu einem Hamburger Viertelfinale mit den Alster-Herren. Der UHC bekommt es dagegen mit dem Titelfavoriten Rot-Weiss Köln zu tun.

Auch bei den Damen ist der Club an der Alster an einem Hamburger Viertelfinale beteiligt. Nach der 1:2 (1:1)-Niederlage bei Spitzenreiter Mannheimer HC am Samstag stand die Mannschaft von Trainer Jens George als Zweite der B-Gruppe feste und muss sich nun mit dem UHC Hamburg messen. Der Harvestehuder THC Hamburg spielt gegen Rot-Weiss Köln.

Der Großflottbeker THGC stand schon als Teilnehmer der Abstiegsrunde fest und spielt gegen den TuS Lichterfelde aus Berlin um den Liga-Verbleib. Die Abstiegsrunde wird jedoch im Modus „best of five“ ausgespielt. Die ersten Partien finden am kommenden Wochenende statt. dpa