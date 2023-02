Feuer in Geflüchtetenunterkunft: Bewohner festgenommen

Nach einem Feuer in einer Geflüchtetenunterkunft in Hamburg-Rönneburg in der Nacht zum Sonnabend ist ein Bewohner festgenommen worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie ein Sprecher am Samstag mitteilte. Um kurz nach Mitternacht war ein erster Brand in einem Container im Erdgeschoss ausgebrochen, insgesamt vier Container wurden unbewohnbar.

Hamburg - Die Bewohner hatten noch versucht, das Feuer selbst zu löschen. Verletzt wurde niemand.

Um 3.25 Uhr wurde die Feuerwehr erneut zu der Geflüchtetenunterkunft gerufen. Diesmal war ein Feuer im 1. Stock im selben aus insgesamt zehn Containern bestehenden Teil der Unterkunft ausgebrochen. Noch während der Löscharbeiten nahmen Beamte der Polizei Hamburg einen Bewohner der Unterkunft wegen des Verdachts auf Brandstiftung fest.

Der 19-Jährige habe Ruß an den Händen gehabt und sich auffällig verhalten, sagte der Sprecher. Ob der Mann in einem der betroffenen Container wohnte oder in einem anderen Teil der Unterkunft, ist noch nicht bekannt. Auch über ein mögliches Motiv konnte die Polizei zunächst nichts sagen. dpa