Feuerlöschboot kommt ins Museum

Von: Sebastian Peters

Teilen

Mit einem Kran wird das tonnenschwere Boot aus der Elbe gehoben. © Daniel Bockwoldt/dpa

Der erste Versucht, das tonnenschwere Löschboot anzuheben, schlug fehl. Nun hat es gekappt. Die Hoechst kommt ins Feuerwehrmuseum.

Schleswig-Holstein/Hamburg – Das Feuerlöschboot „Hoechst“ wurde 1961 gebaut und war bis letztes Jahr noch im aktiven Einsatzdienst für eine Werkfeuerwehr in Frankfurt am Main. Nun hat das Boot seine letzte Reise angetreten und soll ins Norderstedter Feuerwehrmuseum. Dort sind schon viele historische Exponate ausgestellt, doch das Feuerlöschboot wird mit seinen 20 Metern Länge das neue Highlight werden.



Weitere Details zum historischen Feuerlöschboot können Sie bei 24hamburg.de erfahren.

Am Dienstag, den 24.05.2022, rückte ein großer Autokran mit einer Hubkraft von 450 Tonnen an, um das Feuerlöschboot auf einen Tieflader zu hieven. Diesmal gelang das schwierige Vorhaben und alles war bereit für die letzte Reise. Gegen 22 Uhr am Abend soll diese dann beginnen. Durch die enorme Breite von 5 Metern muss ein enormer Umweg gefahren werden.