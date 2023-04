Feuerwehr rettet bei Kellerbrand sechs Menschen

Blaulichter leuchten an einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhauses hat die Feuerwehr in Hamburg sechs Menschen gerettet. Drei Bewohner wurden laut Angaben eines Feuerwehrsprechers in der Nacht zu Freitag aus dem Treppenhaus in Sicherheit gebracht, drei weitere vom Balkon. Zwei Bewohner wurden mit einer Rauchgasvergiftung medizinisch vor Ort betreut, wie es hieß. Weil das Feuer den Hausanschluss beschädigt hatte, fiel der Strom im Gebäude aus.

Hamburg - 15 Menschen mussten woanders untergebracht werden. dpa