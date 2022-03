Flüchtlingsregistrierung erweist sich als Flaschenhals

Eine Person hält ihren ukrainischen Reisepass in der Hand. © James Arthur Gekiere/BELGA/dpa/Illustration

Angesichts des weiter starken Zustroms ukrainischer Kriegsflüchtlinge erweist sich die Registrierung der Menschen in Hamburg weiterhin als Flaschenhals. „Nach wie vor schaffen wir es nicht, die Ankünfte, die an einem Tag kommen, auch an dem Tag zu registrieren“, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag.

Hamburg - In der Nacht habe „eine größere Anzahl“ von Flüchtlingen vor der Registrierungsstelle im Amt für Migration in der Hammer Straße übernachtet. Trotz Aufforderung durch Mitarbeiter des Amtes und die Polizei, ein Zelt im Innenhof des Gebäudes zu räumen, seien sie geblieben, um am nächsten Morgen die ersten in der Schlange zu sein.

Seit Tagen kommt es an den Registrierungsstellen in Wandsbek und Rahlstedt zu langen Warteschlangen. Erst am Montag war in der Hammer Straße ein Zelt als Regenschutz aufgebaut worden. Die Flüchtlinge würden durch Hilfsorganisationen mit Getränken und Decken versorgt, sagte Grote. „Wir tun, was wir tun können, auch um die Wartezeit etwas erträglicher zu machen.“

Bislang wurden den Angaben zufolge 5847 ukrainische Flüchtlinge in Hamburg registriert - allein am Montag 484. Es seien 10.171 Ankünfte gezählt worden, wobei die tatsächliche Zahl deutlich darüber liegen dürfte, berichtete Grote. „Wir werden irgendwo zwischen 12.000 und 15.000 Menaschen in der Stadt haben.“ Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sei die Zahl der Plätze in der öffentlichen Unterbringung von rund 30.000 auf 35.000 erhöht worden. „Und wir werden bis Ende März mehrere Tausend weitere Plätze ins System bekommen.“

434 Flüchtlinge wurden laut Grote am vergangenen Samstag von Hamburg aus in Bussen nach Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen gebracht. Dies sei auf Grundlage direkter Absprachen mit diesen Ländern geschehen. Weitere 252 Menschen seien seit Samstag über das bundeseinheitliche Verteilsystem von Hamburg an andere Länder abgegeben worden. dpa