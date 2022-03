Flüchtlingszustrom auf hohem Niveau: knapp 1000 Ankünfte

Die Zahl der Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg in ihrer Heimat in Hamburg Schutz suchen, bleibt auf hohem Niveau. Wie ein Sprecher der Innenbehörde am Donnerstag mitteilte, kamen am Mittwoch knapp 1000 Kriegsflüchtlinge in der Hansestadt an - etwas weniger als am Vortag. Insgesamt habe man seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine rund 14.

Hamburg - 000 Ankünfte gezählt. Die tatsächliche Zahl dürfte aber höher liegen. Aktuelle Zahlen zur Registrierung der Menschen lagen zunächst noch nicht vor.

Unterdessen sei der Aufbau von 20 Zelten zur Flüchtlingsunterbringung auf dem Parkplatz Braun am Volksparkstadion abgeschlossen worden, sagte der Sprecher. Die jeweils 40 Quadratmeter großen Zelte würden nun ausgestattet und sollen Anfang April bezugsfertig sein. Auf dem Parkplatz gingen auch die Vorbereitung für die Aufstellung von Wohncontainern weiter. Insgesamt sollen an der Schnackenburgallee 1000 Flüchtlinge untergebracht werden können. dpa