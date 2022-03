Flüchtlingszustrom auf vergleichsweise niedrigem Niveau

Ukrainische Flüchtlinge sprechen nach ihrer Ankunft am Hauptbahnhof mit Helfern des ASB. © Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Der Zustrom ukrainischer Kriegsflüchtlinge nach Hamburg hält an - wenn auch im Vergleich zur vergangenen Woche auf deutlich niedrigerem Niveau. Am Donnerstag seien 470 Schutzsuchende in der Hansestadt angekommen, sagte ein Sprecher der Innenbehörde am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das waren ebenso viele wie am Mittwoch. In der vergangenen Woche waren täglich etwa 1000 Kriegsflüchtlinge in der Hansestadt angekommen.

Hamburg - Insgesamt habe man bisher 16.500 Ankünfte gezählt. Weitere 2700 Menschen seien auf andere Bundesländer verteilt worden, sagte der Sprecher.

Offiziell registriert worden seien inzwischen 12 814 Schutzsuchende, am Donnerstag seien es 550 gewesen. Eine Registrierung ist notwendig, um Sozialleistungen zu erhalten oder arbeiten zu können. Kindern ermöglicht die Registrierung einen Schulbesuch.

3700 Menschen aus der Ukraine seien inzwischen in dauerhafter städtischer Unterbringung, so der Sprecher. Die Situation in der kurzfristigen Unterbringung in Einrichtungen wie den Messehallen oder im zentralen Ankunftszentrum sei aufgrund der rückläufigen Flüchtlingszahlen entspannt. „Wir haben dort sehr, sehr viele Plätze frei“, sagte er. dpa