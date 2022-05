Flughafen Hamburg: 70 Mal pro Woche Mallorca – die beliebtesten Reiseziele

Von: Bona Hyun

Der Flughafen Hamburg fliegt diesen Sommer beliebte Reiseziele an. Vorbereitungen auf den hohen Ansturm laufen – viele Urlauber zieht es nach Mallorca.

Hamburg – Der Flughafen Hamburg steuer auch in diesem Jahr beliebte Urlaubsziele an. Die Sommer-Hitze mit bis zu 28 Grad nimmt Kurs auf Hamburg und versetzt viele Reisende in Urlaubsstimmung. Gerade nach der Corona-Pandemie zieht es zahlreiche Urlauber in die Ferne. Der Flughafen Hamburg erwartet deshalb kommenden Sommer einen hohen Ansturm und eine steigende Passagierzahl. Die Vorbereitungen, um den geplanten Anstieg zu stemmen, laufen auf Hochtouren. Ein Überblick der beliebten Reiseziele und Abflüge ab Flughafen Hamburg, berichtet 24hamburg.de.

Internationale Flughafen der Stadt Hamburg: Flughafen Hamburg Adresse: Flughafenstr. 1-3, 22335 Hamburg Telefon: 040 50750 Terminals: 2

Flughafen Hamburg: Abflüge und beliebte Reiseziele im Programm

Der Flughafen Hamburg geht in die Vorbereitung auf den Urlaub 2022: Drei neue Flugziele am Flughafen Hamburg wurden bereits verkündet. In diesem Sommer können die Urlauber 115 Reiseziele ab dem Hamburger Flughafen in Fuhlsbüttel ansteuern. Das teilte die Flughafengesellschaft mit. Dem Abendblatt zufolge bietet die deutsche Fluggesellschaft am Hamburger Flughafen das aktuell größte Reiseangebot an. Neu dazu kommen unter anderem die Eurowings-Verbindungen nach Alicante und Göteborg. Jens Bischof, Geschäftsführer von Eurowings, fasste das Reiseangebot am Hamburger Flughafen in einem Interview mit NDR zusammen: 350 Abflüge die Woche und 60 Ziele (von Eurowings angesteuert) seien Teil des Flugprogramms.

Der Hamburger Flughafen wird im Sommer viele, beliebte Reiseziele anfliegen – mitunter Mallorca. Der Ansturm ist hoch. (24hamburg.de Bildmontage) © Michael Matthey/Eibner/imago

Beliebte Reiseziele am Flughafen Hamburg: Mallorca, Antalya, Kreta

Mallorca war bereits vor Corona ein beliebtes Reiseziel. Mit 70 Abflügen pro Woche wird die Insel in Spanien auch diesen Sommer der Favorit unter den Reisenden bleiben. Seit vergangenem Jahr legt der Bremer DJ Luca Heinken auf Mallorca auf – Urlauber und Fans können den 22-Jährigen im Bierkönig antreffen. 34 Mal in der Woche können Fluggäste vom Hamburger Flughafen nach Antalya reisen. 14 Flieger werden Heraklion auf Kreta ansteuern.

Sollten bestimmte Reiseziele aus Hamburg nicht per Direktflug erreichbar sein, bestünde dazu in Schleswig-Holstein die Chance. Der Lübecker Flughafen fliegt ungewöhnliche Ziele an, wie Sardinien, Menorca oder Ibiza. Der Lübecker Flughafen habe bewusst Reiseziele eingeplant, die Hamburg nicht anfliegt, so der Vorsitzende der Geschäftsführung am Hamburger Flughafen, Michael Eggenschwiler.

Flughafen Hamburg rechnet mit hohem Ansturm: „10.000 Buchungen pro Tag“

Am Flughafen Hamburg arbeiten die Mitarbeiter bereits auf Hochtouren. „Viele Norddeutsche fiebern ihrer ersten Flugreise nach mehr als zwei Jahren entgegen. Wir erwarten einen heißen Sommer hier am Flughafen“, zitierte t-online.de Michael Eggenschwiler. In den Sommermonaten werden bis zu 280.000 Passagiere pro Woche erwartet. Das wären etwa 30 Prozent mehr als in den zurückliegenden Osterferien. Bis zu 10.000 Buchungen pro Tag würden aktuell einlaufen. Eurowings habe 50 weitere Mitarbeiter eingestellt, um den hohen Ansturm zu stemmen.

Flughafen Hamburg zuversichtlich: Sämtliche Abläufe werden hochgefahren

Eggenschwiler ist zuversichtlich, dass der Betrieb wie zu Vor-Coronazeiten aufgenommen wird. Nach langer Kurzarbeit müssten Abläufe trainiert und eingespielt werden. „Wir bereiten uns darauf vor, mit allen Gewerken und versuchen auch die Passagiere gut zu informieren, dass sie vorbereitet zum Flughafen kommen“, teilte er dem NDR mit. Am Flughafen angekommen, gibt es für Verliebte extra Abschiedszeit in einer Zone: Der Hamburger Flughafen schenkt Reisenden im Kiss & Fly sieben Minuten Knutschzeit vor Abflug.