Flughafen: Start- und Landebahnen werden zeitweise gesperrt

Ein Flugzeug landet hinter Signallichtern auf einem Flughafen. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Für die Erneuerung der Oberfläche werden 2023 vorübergehend Start- und Landebahnen am Hamburger Flughafen gesperrt. „Das Start- und Landebahnsystem am Hamburg Airport ist zum Teil schon über 60 Jahre alt“, teilte der Flughafen am Freitag mit. Im Juni und September werde deshalb die oberste Deckschicht neu gemacht, um die Sicherheit zu erhalten. Da diese Arbeiten nicht im laufenden Betrieb vorgenommen werden könnten, seien Sperrzeiten von jeweils 28 Tagen pro Bahn erforderlich.

Hamburg - „Die Pistensperrungen am Hamburg Airport wirken sich auf die Start- und Landerichtung der Flüge aus, da während der Sperrzeiten nur jeweils eine Bahn für den Flugbetrieb zur Verfügung steht“, sagte eine Sprecherin. „Für die Passagiere, die ab Hamburg fliegen, ändert sich dadurch nichts: Alle Flügen finden wie geplant statt.“

Voraussichtlich vom 31. Mai bis 28. Juni sei die Piste 05/23 (Niendorf/Langenhorn) gesperrt. Alle Flüge starten und landen den Angaben zufolge über Norderstedt und Alsterdorf. Voraussichtlich vom 30. August bis 27. September sei die Piste 15/33 (Norderstedt/Alsterdorf) geschlossen. Alle Flüge starten und landen laut Flughafen über Niendorf und Langenhorn.

„Wir wissen, dass Bauarbeiten und die veränderte Pistennutzung stets eine zusätzliche Belastung für unsere Nachbarschaft darstellen“, sagte David Liebert, Bereichsleiter Real Estate Management am Hamburg Airport. „Im Interesse der Anwohnerinnen und Anwohner haben wir daher aufgrund der längeren Sperrzeiten noch stärker als sonst darauf geachtet, die Termine außerhalb der Ferienzeiten zu legen.“

Bevor die großflächige Erneuerung allerdings startet, sind dem Flughafen zufolge im März, Mai und Juli weitere Erhaltungsmaßnahmen notwendig. Dafür werde dreimal jeweils eine Piste für fünf Tage gesperrt. Vom 27. bis 31. März ist die Sperrung der Piste 05/23 geplant. Alle Flüge starten und landen über Norderstedt und Alsterdorf. Vom 8. bis 12. Mai ist die Sperrung der Piste 15/33 angesetzt. Alle Flüge starten und landen über Niendorf und Langenhorn. Vom 3. bis 7. Juli steht die Piste 15/33 erneut nicht zur Verfügung. Alle Flüge starten und landen wieder über Niendorf und Langenhorn. dpa