Flugzeug muss mitten in Hamburg notlanden – Pilot vergaß offenbar das Tanken

Von: Sebastian Peters, Dominick Waldeck

Das kleine Flugzeug konnte mitten im Hafen notlanden. Beide Insassen blieben unverletzt. © Sebastian Peters

Dramatische Sekunden im Hamburger Hafen: Pilot muss Kleinflugzeug mitten im Hafen notlanden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Hamburg – Glück im Unglück hatten am Samstag, dem 30.07.2022, zwei Männer mit ihrem Kleinflugzeug. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zwischenfall an dem Flugzeug. Eine Notlandung am Flughafen Hamburg schien nicht möglich. Der junge Pilot entschied sich, die kleine Propellermaschine (Motorsegler) inmitten des Hamburger Hafens notzulanden, berichtet 24hamburg.de.

Feuerwehreinsatz nach Notlandung: Flugzeug muss im Hamburger Hafen landen – Treibstoffmangel?

Nach der Bruchlandung meldete sich der Pilot zuerst bei Kollegen und informierte diese, dass es den beiden gut geht. © Sebastian Peters

In Hamburg-Steinwerder fanden die beiden Insassen eine geeignete Fläche zur Landung. Auf einer Sandfläche ging der Flieger mehr oder weniger sicher runter und die beiden jungen Männer kamen mit einem Schrecken davon. Lediglich der Propeller wurde bei der Notlandung beschädigt. Was der Grund für die Notlandung war, ist noch nicht offiziell bekannt. 24hamburg.de liegen aber Informationen vor, die auf ein Versagen des Piloten hindeuten. Offenbar hatte dieser beim Abflug in Uetersen (Kreis Pinneberg) schlichtweg zu wenig getankt.

Hier fliegt der Flieger noch über Hamburg. Kurz nach diesem Foto setzte der junge Pilot zur Notlandung an. © Elias Bartl

Über dem Hamburger Hafen ging dem jungen Piloten schließlich der Treibstoff aus. Er musste seine Maschine notlanden. Ob ein leerer Tank wirklich der Grund der Notlandung war, ist noch unklar. Der Motorsegler wird voraussichtlich über Nacht im Hafen Steinwerder bleiben. Am Sonntag soll ein Bergungsunternehmen den Flieger abtransportieren. Verletzt wurde bei der Bruchlandung zum Glück niemand.