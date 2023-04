Frau misshandelt: Ex-Partner vor Gericht

Fünf Monate nach der beinahe tödlichen Misshandlung einer Frau in Hamburg-Lurup hat am Dienstag der Prozess gegen den Lebensgefährten begonnen. Der 41-Jährige soll die Frau nach Angaben der Staatsanwaltschaft am frühen Morgen des 3. November 2022 so heftig geschlagen haben, dass sie ein offenes Schädelhirntrauma und andere schwere Verletzungen erlitt.

Hamburg - Die Anklage wirft dem Venezolaner versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen vor.

Der Verteidiger kündigte an, dass sich sein Mandant umfassend zu den Vorwürfen äußern werde. Allerdings deutete der Vorsitzende Richter bereits an, dass die Strafkammer am Landgericht zuvor die Öffentlichkeit ausschließen werde. Er erklärte dies mit der Unterbringung des Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik.

Die Hilferufe der Frau weckten laut Anklage ihre 13-jährige Tochter. Daraufhin soll der Angeklagte der 40-Jährigen einen Schwamm in den Mund gesteckt haben, um sie am Schreien zu hindern. Das Mädchen schickte er ins Bett und legte sich neben seiner lebensgefährlich verletzten Partnerin schlafen. Am nächsten Morgen vertraute sich das Mädchen einer Lehrerin an. Polizei und Rettungskräfte wurden alarmiert, die die Mutter bewusstlos in der Wohnung fanden. dpa