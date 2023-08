Frau mit Messer bedroht und vergewaltigt: Mann vor Gericht

Ein Schild mit der Aufschrift "Angeklagter" wird auf die Gerichtsbank gestellt. © Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Wegen Vergewaltigung einer jungen Frau in Hamburg-Horn hat am Donnerstag ein Prozess gegen einen 57-Jährigen begonnen. Die 19-Jährige habe sich zusammen mit ihrem Lebensgefährten für mehrere Tage in der Wohnung des Angeklagten als Gast aufgehalten, erklärte der Staatsanwalt vor der Strafkammer am Landgericht. Am 11. März dieses Jahres habe der 57-Jährige die Frau unter einem Vorwand allein sprechen wollen und ihren Lebensgefährten aus der Wohnung weggeschickt.

Hamburg - Dann habe er ein 30 Zentimeter langes Messer aus der Küche geholt und die 19-Jährige damit bedroht. Sie sollte sich ausziehen und dabei weder schreien noch weinen, „sonst werde er böse“. Nach der Vergewaltigung habe er ihr für „das Geburtstagsgeschenk“ gedankt.

Die Verteidigerin erklärte, dass ihr Mandant „derzeit keine Angaben“ machen werde. Der Angeklagte war am Tag nach der Tat festgenommen worden und sitzt in Haft. Nach Angaben eines Gerichtssprechers ist er erheblich vorbestraft. Der Lebensgefährte der 19-Jährigen soll mit ihm befreundet gewesen sein. dpa