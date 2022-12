Frau stirbt nach Messerangriff: Tatverdächtiger in Haft

Eine Frau wird in einer Wohnung in Hamburg-Rahlstedt mit einem Messer angegriffen. Sie stirbt wenig später im Krankenhaus. Die Polizei kann einen Tatverdächtigen stellen, doch viele Fragen sind offen.

Hamburg - Nach einem Messerangriff in Hamburg-Rahlstedt ist eine 34 Jahre alte Frau im Krankenhaus gestorben. Die Polizei nahm kurz nach der Tat einen Tatverdächtigen fest, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Der 28-jährige Deutsch-Pole soll die Frau am Mittwochabend in einer Wohnung mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben. Sie wurde in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag.

Der 28-Jährige sei beim Eintreffen der Polizei aus der Wohnung geflüchtet. Die Beamten hätten ihn jedoch wenig später festnehmen können. Er habe sich bei seiner Flucht verletzt. Darum brachte ihn die Polizei in ein Krankenhaus. Das Amtsgericht erließ am Donnerstag einen Haftbefehl wegen Totschlags, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mitteilte.

Das Motiv der Tat ist völlig unklar. Ob der Tatverdächtige und die Frau sich kannten oder eine Beziehung hatten, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen. Die Ermittler gingen aber nicht davon aus, dass der Mann bei einer ihm unbekannten Frau einbrechen oder sie überfallen wollte. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Offen ist auch, ob die beiden vor der Tat stritten. Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus hatten die Polizei am Mittwochabend alarmiert. Wer in der Wohnung wohnte und ob zur Tatzeit weitere Personen anwesend waren, ist ebenfalls unklar. Am Tatort war eines der Fenster blutverschmiert. dpa