Nach Plakat-Aktion in Hamburger Kunsthalle: Keine Strafe für Letzte Generation – Steuerzahler müssen blechen

Von: Sebastian Peters

Das Poster, was die Aktivisten über das eigentliche Bild kleben wollte, landete auf dem Fußboden (Archivfoto) © Letzte Generation

Nach der Protestaktion in der Hamburger Kunsthalle hat das Hamburger Gericht nun die Aktivisten freigesprochen. Körperverletzung sowie Sachbeschädigung nicht nachgewiesen.

Hamburg – Diese Protestaktion der Letzten Generation hat am 19. März 2023 für Aufsehen gesorgt. Zwei Aktivsten versuchten in der Hamburger Kunsthalle das Gemälde „Wanderer über dem Nebelmeer“ des dt. Romantikers Caspar David Friedrich mit einem Protestplakat zu überkleben. Dabei wurden die Aktivisten allerdings von einem Sicherheitsmann gestört.

Nun stehen die beiden Aktivisten vor dem Gericht in Hamburg. Es wird ihnen vorgeworfen, gemeinschaftliche Sachbeschädigung und auch eine gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung zum Nachteil des Sicherheitsmitarbeiters Farid S. begangen zu haben. Die Aktivsten, beides Mütter, sollen den Wachmann mit Fäusten geschlagen haben. Nicht die erste Gerichtsverhandlung der Letzten Geneartion in Hamburg. In einem Nachbarsaal saß erst in jüngster Vergangenheit eine Mitstreiterin wegen einer anderen Protestaktion. Sie sagte im Gerichtsaal: „Habe das bewusst getan.“

Um 9 Uhr nahem die Angeklagten Frauen, beides Mütter, im Saal 136 Platz. Nachdem die Anklageschrift verlesen wurde, äußerten sich die Angeklagten in einem vorgelesenen Statement zu der Aktion in der Hamburger Kunsthalle. Beide zeigten sich überrascht über den angeblichen körperlichen Angriff auf den Wachmann der Kunsthalle.

Frau Coers, die auf ein katholisches Mädchengymnasium zur Schule ging, zur Aktion in der Kunsthalle: „Ich stehe zu meiner Aktion“, die Angeklagte weiter: „Ich war überrascht, dass der Wachmann uns gewaltsam wegschieben wollte.“ Die zweite Angeklagte im Kunsthallen-Fall Frau Jacob: „Der Museumsleiter wurde ca. eine Woche vorher über unsere Aktion informiert“, Frau Jacob weiter: „Wir hatten nicht die Absicht, das Bild zu beschädigen. Auch nicht, Personen anzugreifen.“ Dabei verwies die Angeklagte auch auf das generelle Vorgehen der Letzten Generation, dass generell gewaltfrei gegenüber Personen sein soll.

Kein Angriff auf Wachmann: „Die Videoaufnahmen widersprechen dem Zeugen.“

Der Sachverhalt der Körperverletzung ließ die Richterin, nachdem der angeblich angegriffene Wachmann (47) befragt wurde, fallen. Die Zeugenaussagen von Farid S. waren in mehreren Punkten widersprüchlich im Vergleich zum ungeschnitten Video (fünf Minuten lang). Dies lag dem Gericht vor. „Das, was der Zeuge uns berichtet hat, war nicht das, was er damals der Polizei geschildert hat“, die Staatsanwältin zum Schluss der Verhandlung weiter: „Die Videoaufnahmen widersprechen dem Zeugen.“

Die beiden Frauen (links) standen am Mittwoch vor dem Gericht in Hamburg © Sebastian Peters

Auch die mögliche versuchte gemeinschädliche Sachbeschädigung wurde während des Verfahrens immer unglaubwürdiger. „Das Poster ist extra kleiner gewählt, als die Glasabdeckung des Gemäldes, um es nicht zu beschädigen“, so Frau Coers gegenüber der Richterin. Ebenso haben die Aktivsten, nach eigener Aussage, vorher getestet, ob das Klebeposter rückstandslos zu entfernen sei.

Zwar wurde der Rahmen während der Protestaktion von der Angeklagten Frau Coers berührt, allerdings nur, weil der Wachmann die Aktivsten und das Bild zur Seite drückte. Die Angeklagte gab an, dies nur getan zu haben, weil die befürchtete, dass das Bild herabfallen würde. In beiden Anklagepunkte sprach die Richterin Frau Coers, sowie Frau Jacob, frei. „Dass wir Menschen verärgerten und sogar verängstigt haben, tut mir leid“, so Frau Jacob noch während der Verhandlung. Die Kosten des Verfahrens zahlt nun der Steuerzahler.