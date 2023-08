Fridays for Future für Neubau der Strecke Hamburg-Hannover

Teilen

Eine Demonstrantin hält ein Schild mit der Aufschrift „Klimakrise? Not in my Wahlkreis!“. © Markus Scholz/dpa

Gut 100 Anhänger der Klimabewegung Fridays for Future aus Niedersachsen und Hamburg haben am Freitag in der Hansestadt für einen Neubau der Bahnstrecke Hamburg-Hannover demonstriert. Ein Ausbau der Bestandsstrecke sei ungeeignet, um die Mobilitätswende zu schaffen und die Klimaziele zu erreichen, sagten Redner bei einer Kundgebung auf dem Gänsemarkt.

Hamburg - Sie appellierten an den SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil, seinen Widerstand gegen einen Streckenneubau aufzugeben und „endlich 1,5-Grad konforme Politik zu machen“. Die Polizei sprach von bis zu 120 Demonstranten, die nach der Auftaktkundgebung Richtung Rathausmarkt zogen.

Klingbeils Wahlkreis ist der Heidekreis, durch den die Neubaustrecke führen würde. Der Neu- beziehungsweise Ausbau der Bahntrasse beschäftigt Anwohner und Politik seit Jahrzehnten.

Die rot-grüne niedersächsische Landesregierung hatte sich in ihrem Koalitionsvertrag auf den Ausbau der bestehenden sogenannten Alpha-E-Lösung verständigt. Auch Klingbeil macht sich dafür stark, ebenso der Naturschutzbund (Nabu) Niedersachsen. dpa