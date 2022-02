Fridays for Future sagt Klimademo für Friedensdemo ab

Die Klimabewegung Fridays for Future hat ihre für Freitag in Hamburg geplante Demonstration zugunsten einer Friedensdemo für die Ukraine abgesagt. „Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben wir uns entschieden, unsere morgige Demo abzusagen. Stattdessen werden wir uns einer Friedensdemonstration anschließen“, schrieben die Veranstalter auf Twitter.

Hamburg - Am Freitagmorgen rief die Bewegung dazu auf, sich stattdessen am Nachmittag einer Demo am Hachmannplatz anzuschließen, die unter anderem von der ukrainischen Diaspora und weiteren Organisationen veranstaltet werde. „Kommt hier dazu um ein Zeichen gegen Putins Angriffskrieg u. für Frieden und Sicherheit in Europa zu setzen.“

Einem Polizeisprecher zufolge werden 500 bis 1000 Teilnehmer erwartet. Die Demonstration zieht den Angaben zufolge unter dem Motto „Solidariät mit der Ukraine“ vom Hachmannplatz zum Rathausmarkt, wo die Kundgebung gegen 19.30 Uhr enden soll.

Die militärischen Angriffe auf die Ukraine verurteilte die Hamburger Klimabewegung scharf. „Wir stehen in Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung und den Friedensprotesten weltweit, allen voran dem zivilgesellschaftlichen Widerstand in Russland“, postete Fridays for Future weiter. dpa