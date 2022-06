Fünf Kochhauben für „Restaurant Haerlin“

Das „Restaurant Haerlin“ im Hotel Vier Jahreszeiten mit Küchenchef Christoph Rüffer hat zum ersten Mal fünf Kochhauben in der neuen Ausgabe des Gastronomieführers „Gault&Millau“ erhalten. Damit gehöre das „Haerlin“ zusammen mit dem „Restaurant Schanz“ in Piesport an der Mosel (Rheinland-Pfalz) zu den Aufsteigern in dieser Kategorie. „In seinem zwanzigsten Jahr in der Kellerküche des nach wie vor unangefochten ersten Hauses der Hansestadt kocht Christoph Rüffer souveräner denn je zuvor:

Hamburg - klassisch, reduziert, voller Geschmack und ohne jede Effekthascherei“, schreiben die Restauranttester in der neuen Ausgabe des Gastronomieführers, die am Montag veröffentlicht wurde.

Das Restaurant „The Table“ von Küchenchef Kevin Fehling in der Hafencity erhielt vier Kochhauben und Prädikat, das Restaurant „Bianc“ in der Hafencity drei Kochhauben und Prädikat. Drei Kochhauben gingen an das Restaurant „100/200“, an das Restaurant „Lakeside“ im Hotel Fontenay und an das Restaurant „Piment“. Zwei Kochhauben mit Prädikat gingen an das „Haebel“, „Heimat Juwel“, „Jacobs“, „Jellyfish“, „Petit Amour“ und das „Zeik“.

Der „Gault&Millau“ gilt neben dem „Guide Michelin“ als wichtigster Gourmetführer Deutschlands. Die drei besten Restaurants in Deutschland mit fünf Kochhauben und Prädikat sind laut dem Gastronomieführer das „Vendome“ in Bergisch Gladbach (Nordrhein-Westfalen), „Victor’s Fine Dining“ in Perl (Saarland) und das „Waldhotel Sonnora“ in Dreis (Rheinland-Pfalz).

Früher wurden auch bis zu 20 Punkte an Restaurants vergeben, darauf wird nun verzichtet. Die Bewertung erfolgt durch die Anzahl von vergebenen Kochhauben plus des zusätzlichen Prädikats herausragend in der Kategorie - und zwar nur für die Küche, nicht für Ausstattung und Service eines Restaurants, wie betont wird. dpa