Fußball-Idol Uwe Seeler im engsten Familienkreis beigesetzt

Fußball-Idol Uwe Seeler ist nach übereinstimmenden Medienberichten am Donnerstag in seiner Heimatstadt Hamburg beigesetzt worden. Wie das „Hamburger Abendblatt“ und die „Bild“-Zeitung am Donnerstagabend berichteten, wurde der am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorbene langjährige Profi des Hamburger SV am Mittag im engsten Familienkreis“ auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt.

Hamburg - Im dortigen Familiengrab sind auch Uwes Seelers Vater Erwin und seine Mutter Anny sowie sein früh verstorbener Bruder Dieter und dessen Ehefrau Helga bestattet.

Die offizielle Trauerfeier für Uwe Seeler am kommenden Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und N3 live) findet im 57.000 Zuschauer fassenden Hamburger Volksparkstadion statt, wie es sich Seeler gewünscht haben soll. Dort trägt Zweitligist HSV auch seine Heimspiele aus. Unter den insgesamt rund tausend geladenen Gästen der Trauerfeier sind unter anderem auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Peter Tschentscher (beide SPD), Scholz' Nachfolger als Erster Bürgermeister der Hansestadt. dpa