Fußball-Verband erlaubt gemischte Teams im Amateurbereich

Kinder spielen auf einem Kunstrasenplatz Fußball. © Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Im Hamburger Amateur-Fußball dürfen künftig Männer und Frauen in einem Team spielen. Ab der neuen Saison 2023/24 gilt das bei den Erwachsenen von den Kreisklassen bis einschließlich Kreisliga sowie in allen Mannschaften des Ü32-Bereichs, teilte der Hamburger Fußball-Verband am Donnerstag mit.

Hamburg - „Unabhängig von einem Personenstandseintrag dürfen sich danach Spieler*innen aller Geschlechter, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, für die Teilnahme an Spielen in diesen Spiel- beziehungsweise Altersklassen entscheiden“, heißt es in der Mitteilung. Bei Herrenmannschaften in der Kreisliga gibt es aber eine Einschränkung: Dort dürfen maximal „drei Spieler*innen, die nicht als „männlich“ eingetragen sind, teilnehmen“.

Für gemischte Teams im Amateurbereich hatte sich laut HFV eine große Mehrheit der Vereine beim vergangenen Verbandstag Anfang Juni ausgesprochen. „Wir freuen uns, dass wir neben dem Spielbetrieb im Walking Football und beim Kinderfußball eine weitere Flexibilisierung des Spielbetriebs anbieten können“, sagte HFV-Präsident Christian Okun.

Im Amateur-Fußball erlaubt der Deutsche Fußball-Bund Landes- und Regionalverbänden im Rahmen einer Pilotphase bereits seit dem vergangenen Juni, festzulegen, „dass Spielerinnen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, das Spielrecht in Herrenmannschaften erteilt wird“. Früher war dies nur im Jugendbereich möglich. Vor Hamburg hatten bereits andere Fußball-Landesverbände den Weg für das Spielen in gemischten Teams frei gemacht - unter anderem in Niedersachsen und Bremen. dpa