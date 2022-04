Futsal-DM: Panthers und Eagles kämpfen um Halbfinaleinzug

Teilen

Die Hamburger Futsal-Teams gehen unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in die Viertelfinalspiele um die deutsche Meisterschaft. Während die HSV Panthers am Samstag als Hauptrunden-Vierter auf den MHC Futsal Club Bielefeld (5.) treffen, bekommen es die Wakka Eagles (6.) mit Titelverteidiger TSV Weilimdorf (3.) zu tun. „Ich denke, dass wir der klare Außenseiter sind“, sagte Trainer Ali Yasar vor dem Hinspiel (18.

Hamburg - 00 Uhr) in der CU Arena.

Allerdings verwies Yasar darauf, dass seine Mannschaft in der Hauptrunde das Hinrunden-Spiel gewonnen habe. „Deswegen werden wir definitiv alles rausholen und schauen, was möglich ist“, kündigte er an, obwohl das Team auf Nationalspieler Malik Hadžiavdić (Gelbsperre) und Stammtorwart Jean-Michel Göde (Gelb/Rot-Sperre) verzichten muss. Unabhängig vom Ausgang des Viertelfinales habe der Club mit dem Klassenverbleib das eigentliche Saisonziel ja aber schon erreicht.

Die HSV Panthers schätzen ihre Chancen auf das Weiterkommen gegen Bielefeld trotz der beiden Siege in der Punktrunde auf 50:50, wie Spieler Mohamed Labiadh sagte. „Für beide Teams ist alles möglich, aber ich bin natürlich sehr positiv, dass wir uns im Viertelfinale durchsetzen“, meinte er vor dem ersten Duell am Samstag (18.30 Uhr).

Die Rückspiele finden am 23. April statt. Es gibt keine Auswärtstore-Regelung. Bei Gleichstand nach beiden Partien erfolgt eine Verlängerung und gegebenenfalls ein Sechsmeter-Schießen. dpa