Gasexplosion in Hamburger Schule – Gebäude teilweise eingestürzt

Von: Martina Lippl

Gasexplosion an Hamburger Schule: Teile des Gebäudes der Stadtteilschule in Finkenwerder sind völlig zerstört. © Elias Bartl

In Hamburg ist es in der Nacht zu einer Gasexplosion an einer Schule gekommen. Teile des Gebäudes sind eingestürzt. Der Unterricht fällt am letzten Tag vor den Ferien aus.

Hamburg – An einer Schule in Hamburg im Stadtteil Finkenwerder ist es in der Nacht auf Mittwoch (6. Juli) zu einer Gasexplosion gekommen. Das berichtet die Hamburger Morgenpost. Teile des Gebäudes sind nach ersten Berichten eingestürzt. Verletzte soll es nach bisherigen Erkenntnissen keine geben.

Hamburg: Gasexplosion zerstört Schule im Stadtteil Finkenwerder

Gegen 3.40 Uhr meldeten Anwohner, laut Mopo, einen lauten Knall der Feuerwehr. Das Feuer bracht demnach im Verwaltungstrakt der Schule aus. Als die Feuerwehr an der Schule eintraf, konnten Einsatzkräfte das Zischen des austretenden Gases noch hören, berichtet 24hamburg.de unter Berufung auf die Polizei. Vor Ort kam es nach Angaben der Feuerwehr noch zu weiteren kleineren Explosionen im Keller. Das Büro des Schulleiters wurde durch den Brand zerstört, auch Lehrerzimmer im Verwaltungstrakt sind stark beschädigt. Das Schulgebäude der Stadtteilschule am Norderschulweg in Finkenwerder ist teilweise eingestürzt.

Gasexplosion an Schule in Hamburg – Unterricht fällt aus

Ausgerechnet am letzten Schultag vor dem Start in die Sommerferien. Der Unterricht an der Hamburger Schule fällt am Mittwoch aus. Eigentlich werden am letzten Schultag Zeugnisse an die Schülerinnen und Schüler verteilt. An der Hamburger Stadtteilschule Finkenwerder sind 630 Schülerinnen und Schüler, wie auf der Webseite der Schule zu erfahren ist.

Hamburg: Ursache der Gasexplosion zunächst noch unklar

Seit Mittwochfrüh ist die Feuerwehr im Einsatz. 60 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort und konnten den Brand zum Morgen hin auf wenige Glutnester eindämmen. Die Ursache der Gasexplosion ist zunächst noch unklar. In den Schulgebäuden befand sich in der Nacht niemand, auch der Hausmeister blieb unverletzt. Das LKA ermittelt. (ml)