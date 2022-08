Holstentherme Kaltenkirchen führt Energie-Soli ein

Von: Kevin Goonewardena

Das beliebte Erlebnisbad Holstentherme in Kaltenkirchen führt einen Energie-Soli ein. Gäste zahlen ab Mitte August mehr. Dafür soll das Geld genutzt werden.

Hamburg – Wer bei hochsommerlichen Temperaturen seine Freizeit draußen verbringt, kann dieser Tage leicht vergessen, dass nicht nur die Lebensmittel, der Sprit oder das Heizen im Winter teurer werden, sondern auch jetzt schon die Preise für Freizeitaktivitäten gestiegen sind. So kostet das Baden im See um die Ecke zwar nach wie vor nichts, doch wer dieser Tage ins Freibad geht, zahlt teilweise schon höhere Eintrittspreise – oder muss sich mit eingeschränktem Service anfreunden. Nach dem Freibad in Wedel hat jetzt auch der städtische Schwimmbadbetreiber Bäderland die Temperaturen der Außenbecken gesenkt. Doch bereits jetzt steigen auch die Eintrittspreise.

Name: Holstentherme Kaltenkirchen Adresse: Norderstraße 8, 24568 Kaltenkirchen Art: Erlebnisbad, Saunawelt, Fitness

Holstentherme Kaltenkirchen mit Energie-Soli ab 15. August 2022

Nun gab der Betreiber der beliebten Holstentherme in Kaltenkirchen die Einführung eines „Energie-Solis“ bekannt. Mit den zusätzlichen Geldern soll ein neues Energiekonzept finanziert werden, schreibt die Holstentherme auf der hauseigenen Webseite. Konkret bedeutet das den Ausbau des Energiemixes aus „Strom, Gas und Heizöl.“ Der Erweiterungsbau „Paradiesinsel“ soll außerdem eine Photovoltaikinsel bekommen, schreibt das Hamburger Abendblatt.

Holstentherme Kaltenkirchen Preise: So viel kostet der Energie-Soli die Tagesgäste

Ab dem 15. August 2022 zahlen alle Erwachsenen 1,00 Euro zusätzlich auf den Eintrittspreis in die Holstentherme Kaltenkirchen. Kinder und Jugendliche zahlen die Hälfte, also 50 Cent, mehr. Geschäftsführer Stefan Hinkeldey äußerte sich zu dem Soli wie folgt im Hamburger Abendblatt: „Wir setzen auf das Verständnis unserer Gäste. Das ist ein flexibler und vorübergehender Solidar-Beitrag.“

Arriba Bad Norderstedt schließt bereits Ende August 2022

Im Arriba-Erlebnisbad Norderstedt ist ein vergleichbarer Soli nicht geplant. Auch Erhöhungen der Eintrittspreise schließen die Betreiber zurzeit aus. Doch vor den Auswirkungen der Gaskrise ist auch das Norderstedter Schwimmbad nicht gefeit. Gäste des Arriba-Bads müssen sich bereits jetzt auf gravierende Änderungen einstellen. Dazu gehören die Schließung der Sauna-Anlagen und das vorgezogene Saisonende der Außenanlagen: Der Außenbereich des Arriba-Bads wird in diesem Jahr bereits am 31. August und nicht wie geplant am 20. September 2022 geschlossen. Auch in anderen Hamburger Schwimmbädern fällt das Zwischenfazit zur Freibad-Saison in diesem Jahr „nicht berauschend“ aus.