Geplante Vollsperrung der A7 wird wegen Sturms verschoben

Die für das Wochenende geplante Vollsperrung der A7 in Hamburg ist wegen des Sturms kurzfristig abgesagt worden. Das teilte die Autobahn GmbH Nord am Donnerstagnachmittag mit. „Alle Prognosen (lassen) erkennen, dass sich die Auswirkungen des angekündigten Sturmtiefs verschärfen“, erklärte eine Sprecherin der Autobahn GmbH Nord. Die Sicherheit der Kollegen auf der Baustelle am Elbtunnel könne nicht mit gutem Gewissen gewährleistet werden.

Hamburg - Die Vollsperrung werde darum um eine Woche verschoben.

Ursprünglich sollte die A7 ab diesem Freitagabend bis Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Heimfeld gesperrt werden. Ziel war die Inbetriebnahme eines neuen Dammbauwerks vor dem südlichen Portal des Elbtunnels.

Die A7 südlich des Elbtunnels wird seit Ende 2020 ausgebaut. Bis 2027 soll die auf einer vier Kilometer langen Brückenkonstruktion liegende Autobahn von sechs auf acht Spuren erweitert werden. Die Rampe direkt vor dem Tunnelportal ruhte bislang auch auf Stelzen, wird nun aber durch ein Dammbauwerk ersetzt. Zur Hälfte ist es fertig gestellt. Während der jetzt für den Zeitraum 25. bis 28. Februar geplanten Vollsperrung sollen alle sechs Fahrspuren auf das neue Bauwerk verlegt werden. Dann kann der Neubau der anderen Hälfte der Rampe beginnen. dpa