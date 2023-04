Techniker eingesperrt, weil Internet nicht funktionierte

Von: Sebastian Peters

Er wollte nur für schnelles Internet sorgen, wurde aber von einem wütenden Kunden in der Wohnung eingesperrt. Nun stand der Beschuldigte vor Gericht.

Hamburg – Der Ärger über den Internetanbieter kann schier unendlich sein. Besonders, wenn das mit dem Internetanschluss daheim einfach nicht klappt. Dabei sollte der Internetanschluss sogar auf schnelles Glasfaser-Internet umgerüstet werden. Um sich dem Thema anzunehmen, schickte ein Telekommunikationsanbieter am 26. April 2023, einen Techniker in den Kaeriusweg nach Hamburg-Billstedt.

Statt Glasfaseranschluss wurde es Freiheitsberaubung – Mutter und Sohn sperren Techniker ein

In der dortigen Wohnung von den nun angeklagten M.G. und E.G. soll der Techniker das Internet auf eine schnellere Glasfaserleitung umrüsten. Allerdings klappte dies nicht so, wie es die Mieter der Wohnung erwarteten.

Was ist Freiheitsberaubung? Freiheitsberaubung bezieht sich auf eine strafbare Handlung, bei der eine Person die Bewegungsfreiheit einer anderen Person unrechtmäßig und gegen deren Willen einschränkt oder entzieht. Dies kann durch physische Gewalt, Drohungen, Täuschung oder andere Mittel geschehen, die den Betroffenen daran hindern, sich frei bewegen oder seinen Aufenthaltsort frei wählen zu können. In vielen Rechtsordnungen ist Freiheitsberaubung als Straftat definiert und kann je nach Schwere des Falles und den jeweiligen Umständen zu verschiedenen Strafen führen. Diese können Geldstrafen, Bewährung oder Freiheitsstrafen umfassen. Freiheitsberaubung kann auch im Zusammenhang mit anderen Straftaten wie Entführung, Geiselnahme oder Menschenhandel auftreten.

Als der Techniker trotz der bestehenden Probleme gehen wollte, drehten M.G. und ihr Sohn E.G. durch. Sie sperrten die Haustür ab, drängten den Techniker in das Badezimmer und forderten die Reparatur des Internetanschlusses. Gegen eine vorherige verhängte Geldstraße von 80 Tagessätzen wehrten sich Mutter und Sohn.

Weil Router nicht mehr im Flur stehen konnte – Mutter und Sohn sperren Techniker ein

Nun stehen die beiden in dem Amtsgericht in St. Georg vor Gericht. Tatvorwurf – Freiheitsberaubung. Allerdings erschien nur der Sohn vor Gericht, die Mutter wurde durch einen Artest entschuldigt. Über eine Stunde sollen Mutter und Sohn den Techniker daran gehindert haben, die Wohnung zu verlassen. Er solle zuerst den Internetanschluss reparieren, erst danach dürfe er die Wohnung verlassen, hieß es in der Anklageschrift.

Vor Gericht stritt der Angeklagte die Tat bis zum Schluss ab. Ein Anzeichen von Reue gab es nach der Auffassung des Richters nicht. © Sebastian Peters

Während der Verhandlung kritisierte der Angeklagte Sohn zunächst das Gericht. Es gäbe, so seine Auflösung, diverse Fehler in der Akte. Unter anderem sei seine Staatsangehörigkeit als Ukrainisch angegeben worden. Dies sei so nicht korrekt. Er wäre Deutsch/Ukrainer. Zur eigentlichen Sache äußerte sich der Angeklagte nur auf erneute Aufforderung des Richters. Schlussendlich stritt er Angeklagte die Vorwürfe ab.

„Er konnte jederzeit die Wohnung verlassen, die Tür war nicht versperrt“, so der Angeklagte gegenüber dem Gericht. Er äußerte die Vermutung, dass der Internettechniker von der Firma Lausen, ein Subunternehmer von Wilhelm.tel „krank“ sei. „Bei mir ist der Eindruck entstanden, dass der Techniker im Kopf krank ist“, der Beschuldigte weiter: „Ich habe keine Tür zugemacht. Die Tür war zwar zu, aber nicht abgeschlossen.“

Techniker hat nach dem Vorfall den Job gewechselt: „Das war ein komisches Gefühl“

Der eingesperrte Techniker hat nach dem Vorfall seinen Job gewechselt. Er arbeitet nun als Tiefbauer. „Dass man mal gepöbelt wird, ist schon ganz normal. Dass man aber inzwischen eingesperrt wird, ist schon etwas anders. Das war ein komisches Gefühl“, so der Techniker im Gerichtsaal. Eigentlich wollte der Geschädigte nur den alten Anschluss von o2 auf Glasfaser umstellen. Hierzu müsste der Router allerdings, statt wie zuvor im Flur, im Wohnzimmer positioniert werden.

Dies war allerdings nicht im Interesse des nun beschuldigten. Auch ein Kabel, was man von Wohnzimmer in den Flur hätte legen können, sein nicht in Ordnung gewesen. „Er hat noch behauptet, dass ich den Schrank zerstört habe. Das habe ich aber nicht“, so der Techniker. Die Stimmung in der Wohnung sollte immer hitziger geworden sein. „Ich habe ihm zwei Optionen gegeben. Entweder er beruhigt sich oder ich breche ab“, so der Techniker.

Mit einer Mappe in der Hand versuchte der Angeklagte sich selbst zu verteidigen © Sebastian Peters

Anschließend eskalierte die Situation vollständig. Der Sohn ging zur Haustür und schloss diese ab. „Als er den Schlüssel abzog, gab ich ihn wieder zwei Optionen. Entweder er lässt mich raus, oder ich rufe die Polizei. Dies tat ich den auch. Wenige Minuten später kam die Polizei auch. Auch die wurden zuerst gar nicht in die Wohnung gelassen“, so der jetzige Tiefbauer.

Urteil gesprochen: Angeklagter muss 3600 € und Kosten des Verfahrens zahlen

Auch die als Zeugin vorgeladene Polizisten, die vor gut einem Jahr vor Ort im Einsatz war, bestätigte die Aussagen des Zeugens. „Als wir eintrafen, öffnete der Beschuldigte die Tür nur einen kleinen Spalt. Es hing eine Kette vor die Tür“, die Polizisten weiter: „Erst nach wiederholter Aufforderung öffnete der Beschuldigte die Tür.“ Schlussendlich stritt der beschuldigte Sohn die Tat bis zum Ende ab. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 30 €. Auch die Kosten des Verfahrens muss der Beschuldigte übernehmen.

Der Richter verurteilte den Beschuldigten zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätze zu je 40 €. Die Kosten des Verfahrens muss der Beschuldigte ebenfalls tragen. „Es spricht vieles dafür, dass es genau so war, wie es der Techniker schildert“, so der Richter. Ein zweites Verfahren gegen die Mutter bleibt ausstehend.