Gespräch gesucht: Drogen und Waffen gefunden

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eigentlich wollten die Polizeibeamten nur das Gespräch mit einem 26 Jahre alten Mann suchen, der in der Wohnung einer Verwandten randaliert hatte. Doch weil ihnen beim Öffnen der Wohnungstür am Montag Marihuanageruch entgegengeschlagen sei, hätten sie sich zur Durchsuchung der Räume entschieden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Hamburg - Mit einem im Eilverfahren erwirkten Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft durchkämmten die Beamten die Räume und fanden schließlich unter anderem 250 Gramm Marihuana, zwei scharfe Schusswaffen inklusive Munition, eine Laserzieleinrichtung, fünf Schreckschusswaffen, zehn Messer, darunter fünf verbotene und eine Geldzählmaschine.

Nachdem ein Ermittlungsrichter den Beschluss erweitert hatte, durchsuchten die Polizisten auch die Wohnung des nunmehr tatverdächtigen 26-Jährigen. In dessen Wohnung wurden unter anderem ein unbrauchbar gemachtes AK-47-Sturmgewehr, ein Einhandmesser, ein Teleskopschlagstock und ein Schwert sichergestellt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. dpa