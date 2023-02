Gesuchter Mann muss nach Parfümdiebstahl ein Jahr in Haft

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Am Hamburger Hauptbahnhof ist am Donnerstagabend ein gesuchter Mann nach dem Diebstahl in einer Parfümerie festgenommen worden. Ein Ladendetektiv hatte den 24-Jährigen dabei beobachtet, wie er Parfüm im Wert von über 400 Euro entwendet haben soll - und rief dann die Bundespolizei, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Die Bundespolizei-Beamten fanden bei ihm nicht nur das Diebesgut und ein Messer, sondern stellte auch fest, dass der Täter wegen Körperverletzung per Haftbefehl gesucht wurde.

Hamburg - Zuvor sei er bereits auf Bewährung gewesen, diese sei aber aufgrund der tätlichen Angriffe widerrufen worden, hieß es. Er sei in ein Gefängnis gebracht worden, in dem er nun eine Freiheitsstrafe von einem Jahr verbüßen müsse. dpa