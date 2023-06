Gesundheitsministerin will bessere Bedingungen für Apotheken

Das Apothekenzeichen hängt an einer Hausfassade. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) hat von der Bundesregierung bessere Rahmenbedingungen für Apotheken gefordert. „Dazu gehört auch eine angemessene Vergütung“, sagte von der Decken am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Apotheken vor Ort hätten in der Corona-Pandemie bewiesen, dass sie für ein robustes und leistungsfähiges Gesundheitssystem unverzichtbar seien.

Kiel - Die wohnortnahe Versorgung mit Arzneimitteln gewinne vor dem Hintergrund der zunehmenden Anzahl an Versorgungsengpässen zusätzlich an Bedeutung.

Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung blieben am Mittwoch auch in Schleswig-Holstein Apotheken geschlossen. In der Kieler Altstadt war es in zwei von drei Apotheken beispielsweise nur möglich, Rezepte einzulösen oder Bestellungen abzuholen.

Die schwarz-grüne Landesregierung fordert vom Bund, die Rahmenbedingen so anzupassen, dass sich die Versorgungssituation mit Arzneimitteln dauerhaft verbessert. „Pauschale Einsparvorgaben dürfen nicht dazu führen, dass eine funktionsfähige Versorgung zu Lasten der Patientinnen und Patienten gefährdet werden“, sagte von der Decken. Arzneimittelunternehmen müssten auch in Europa verlässlich produzieren können.

Nach Ministeriumsangaben setzen sich neben Schleswig-Holstein auch andere Bundesländer für eine Verbesserung der Versorgung ein. Die Gesundheitsminister wollen auf ihrer nächsten Konferenz Anfang Juli über die Arzneimittelsicherheit beraten.

Der bundesweite Rückgang der Anzahl der Apotheken sei ein deutliches Zeichen dafür, dass die wirtschaftliche Situation der Apotheken verbessert werden muss, sagte von der Decken. Dazu gehöre auch eine ausreichende Honorierung von pharmazeutischen Dienstleistungen, wie beispielsweise das Management von Lieferengpässen. dpa