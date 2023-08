Getöteter Radfahrer - Lkw durfte laut Polizei nicht abbiegen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Wieder ein schrecklicher Unfall in Hamburg, bei dem ein Radfahrer von einem Lkw überrollt wurde. In dem Fall des getöteten 15-Jährigen gibt es den Verdacht, dass der Lkw-Fahrer ein Verkehrsschild nicht beachtet hatte.

Hamburg - Ein Tag nach dem tödlichen Unfall in Hamburg, bei dem eine Zugmaschine einen jugendlichen Radfahrer überrollt hat, gibt es Erkenntnisse, dass der Lkw dort nicht hätte abbiegen dürfen. Nach Angaben der Polizei hatte der Lastwagenfahrer den Jugendlichen auf der Osdorfer Straße beim Abbiegen auf den Parkplatz eines Supermarktes nicht bemerkt. Den ersten Ermittlungen des Verkehrsunfalldienstes zufolge hätte der Lastwagen gar nicht auf den Parkplatz fahren dürfen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen sei das Einfahren auf den Parkplatz durch ein Verkehrsschild untersagt. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls sich zu melden.

Bei dem am Dienstag in Hamburg von einem Lkw überrollten und getöteten Radfahrer handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 15 Jahre alten Jungen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Identität des Unfallopfers war am Dienstagabend unklar gewesen, da der Leichnam zunächst nicht geborgen werden konnte. Zahlreiche Menschen, die den Unfall im Hamburger Stadtteil Groß Flottbek gesehen hatten, mussten seelsorgerisch betreut werden. dpa